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Общество6 июня 2022 13:18

Капитальный ремонт моста через Дон под Воронежем начнут в июле

На время работ движение по нему ограничат
Евгения ФРОЛОВА

Мост через реку Дон в Рамонском районе на участке км 3+322 автомобильной дороги «Обход Воронежа» планируют начать капитально ремонтировать уже в июле. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожной деятельности.

На время ремонта движение по мосту ограничат, а с 1 октября полностью закроют. Автомобилистам в этот период можно будет объезжать участок по сети дорог общего пользования через мост в Семилукском районе. Для пропуска транзитного транспорта грузоподъемностью не более 10 тонн предполагается организовать движение по наплавному мосту, который расположен возле села Новоживотинное.

Ремонтные работы предполагается завершить в декабре 2023 года.