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Общество6 июня 2022 10:54

В Воронежском микрорайоне Шилово рядом с домами поселилась семья лисят

Пушистые зверьки облюбовали нору под плитой
Евгения ФРОЛОВА

В микрорайоне Шилово рядом с жилыми домами под бетонной плитой заметили нескольких лисят. Пушистые зверьки живут в норке. Об этом сообщили в группе помощи диким животным «Сердце леса».

Некоторые очевидцы рассказывают, их мать сбила машина. Однако специалисты центра опровергают эту информацию. Они сообщают, что с лисой все в порядке, она приходит кормить детенышей вечером.

Местные жители по доброте даже стали их подкармливать. Но специалисты Центра попросили не делать этого, чтобы они не привыкали к человеку. Они уверены: как только малыши подрастут, мать уведет их в лес.