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Звезды6 июня 2022 10:23

Воронежцев на Троицу приглашают спустить огромный венок в Усманку

Фольклорный фестиваль пройдет в Новой Усмани
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 июня в Новой Усмани пройдет фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу», в этом году уже в 22-й раз. Любимейший в народе православный праздник издавна отмечался на природе, поэтому неслучайно основное действо фестиваля разворачивается в красивейшем месте райцентра - в березовой роще на берегу заповедной Усманки.

Начнется праздник с молебна в Свято-Казанском храме. В 11.00 откроются инсталляции сельских поселений. Подворья на праздничной поляне воссоздадут крестьянский быт. Здесь гости могут увидеть не только русскую печку, старинную прялку или ручную мельницу, но и отведать блюда традиционной русской кухни. Мастера художественных промыслов и ремесел создадут на глазах публики поделки из дерева, глиняные горшки, вышитые рушники, кукол-здравниц, набитых мятой и чабрецом, кукол-десятиручек, помогающих в делах, а также обереги на счастье.

В 12.00 стартует сам фестиваль. Основные троицкие действа развернутся на берегу реки: будут водить «Троицкий хоровод», петь народные песни, угощать традиционной яичницей и совершат главный обряд - спустят на воду «Троицкий венок».

Вход свободный, 0+.