Никитинский театр отменил показы спектакля под Воронежем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр отменил уличные представления "Двенадцатой ночи". Напомним, труппа, оставшаяся без постоянного места дислокации, собиралась в июне показать игру в шекспировскую комедию в шатре парка "Нелжа". Но возникли технические сложности.

- По техническим причинам мы вынуждены отменить показы спектакля «Двенадцатая Ночь или как угодно…» в парке Нелжа Ру. К сожалению, при пробном монтаже обнаружились технические особенности площадки, не позволяющие разместить пятитонную декорацию спектакля. Возврат билетов, приобретенных онлайн, будет произведен автоматически, - сообщили в театре.