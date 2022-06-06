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Звезды6 июня 2022 9:37

Никитинский театр отменил показы спектакля под Воронежем

Возникли технические сложности с площадкой
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр отменил уличные представления "Двенадцатой ночи". Напомним, труппа, оставшаяся без постоянного места дислокации, собиралась в июне показать игру в шекспировскую комедию в шатре парка "Нелжа". Но возникли технические сложности.

- По техническим причинам мы вынуждены отменить показы спектакля «Двенадцатая Ночь или как угодно…» в парке Нелжа Ру. К сожалению, при пробном монтаже обнаружились технические особенности площадки, не позволяющие разместить пятитонную декорацию спектакля. Возврат билетов, приобретенных онлайн, будет произведен автоматически, - сообщили в театре.