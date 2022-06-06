Житель Воронежа дважды заплатил за несуществующие билеты в театр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 5 июня восемь жителей Воронежской области обманули мошенники. Жертвы аферистов лишились в общей сложности около 300 тысяч рублей.

28-летний воронежец хотел купить дистанционно билеты в театр. По словам молодого человека, на интернет-сайте учреждения он выбрал интересующую постановку, перевел деньги за два билета путем ввода данных банковской карты. Деньги списались, но билеты на электронную почту не пришли. Парень написал обращение в службу поддержки, после чего ему была направлена ссылка, перейдя по которой покупатель вновь оплатил и снова просто лишился денег.

В общей сложности воронежец потерял более 15 тысяч рублей, попав на сайт-дублер.