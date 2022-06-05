В Воронеже мошенник обманул пенсионерку почти на полмиллиона рублей

72-летняя жительница Левобережного района Воронежа заявила в полицию, что стала жертвой мошенника. Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка. Дальше пошла старая песня: ваш счет под угрозой, на него покушаются аферисты, чтобы его защитить, нужны ваши персональные данные. Этот «развод» на деньги тем не менее стал новым для пенсионерки. Она поверила звонившему и сообщила ему все, что он просил. Вскоре с ее карты исчезли в неизвестном направлении 460 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста ищут, ему грозит до шести лет лишения свободы. Всего 4 июня зарегистрированы четыре сообщения о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом, и еще шесть о фактах хищения денег с банковских карт. Общая сумма ущерба, нанесенного доверчивым людям, составила более 800 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.