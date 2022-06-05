В Воронеже провалились торги на ремонт и строительство новых дорог в Боровом

Перспективы обновления дорог в Боровом оказались под вопросом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торги на ремонт старых дорог и постройку двух новых в микрорайоне Боровое Железнодорожного района провалились. Желающих провести работы за 330,4 миллиона рублей не нашлось.

Проект, который пока никто не хочет реализовывать, предусматривает шесть этапов строительства. На первом – нужно сделать новый участок дороги от дома № 26/1 по ул. Планетная до дома № 2Ш по ул. Сельская протяженностью в 931 метр. На втором от 507 километра трассы «Дон» до дома № 101К по улице Федора Тютчева собираются обустроить проезд в 177 метров и переходно-скоростные полосы протяженностью 265 м.

Третий этап включает в себя прокладку нового асфальта на 568 метрах от дома № 36 по ул. Богатырская до дома № 26/1 по ул. Планетная.

На четвертом этапе планируют построить дорогу длиной 715 метров от перекрестка Богатырской и Планетной до дома № 36 на Богатырской.

Пятый этап - работа над участком длиной 687 метров от № 97 по ул. Федора Тютчева до ее перекрестка до ул. Сельской. И, наконец, шестой предусматривает ремонт на отрезке 739 метров от пересечения тех же улиц до дома №2Ш по ул. Сельской.

Почти 125 млн рублей потенциальный подрядчик должен был получить в 2022 году, а еще 205,4 млн рублей – в 2023 году. Работы собираются финансировать из бюджета Воронежа, а также с помощью субсидии из областной казны. Впрочем, скорее всего, теперь цену контракта придется поднимать.