Под Воронежем пропавшую пенсионерку с потерей памяти нашли живой

85-летнюю Мария К., пропавшую в поселке Хохольский, нашли местные жители. Подробности поисков не сообщают. Родственники пропавших людей традиционно не любят говорить об этом. И их можно понять – такие случаи, связанные со страхом за близких людей, лучше поскорее забыть.

Напомним, пожилую женщину искала дочь. Мария К. страдала от внезапной потери памяти. Волонтеры и полицейские 4 июня спрашивали, не видели ли пенсионерку водители автобусов и ее земляки-сельчане. В субботу результатов поиски не дали. К счастью, 5 июня все закончилось благополучно.