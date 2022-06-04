Чтобы доехать в гости, житель Воронежской области угнал "Газель" с грузом яблок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Острогожске задержали 39-летнего мужчину за угон с хищением. В полицию обратился владелец "Газели": в ночь на 7 мая у него угнали из гаража грузовик с 800 кг яблок.

После осмотра места происшествия и опроса очевидцев под подозрение оперативников попал 39-летний местный житель. Когда его задержали, он признался в угоне. Оказалось, он собирался в гости к знакомому в Хохольский район, чтобы туда добраться, он и решил угнать машину. Ему было известно, у кого из местных жителей в гараже стоял автомобиль. Мужчина взломал навесной замок, в гараже стояла Газель, причем повезло, что двери автомобиля оказались открытыми, а ключ были в салоне.

Воспользовавшись данными обстоятельствами, злоумышленник завел двигатель и уехал, даже глазом не моргнув, что в грузовике находились ящики с яблоками. Приехав на место, угонщик бросил авто на улице и отправился по своим делам. Угнанный автомобиль с грузом яблок обнаружили и возвратили владельцу.

- Выяснилось, что в настоящее время в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении угона транспортного средства, совершенного в Воронеже, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.