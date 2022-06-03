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Общество3 июня 2022 15:34

Воронеж из-за ливня встал в 10-балльные пробки

Горожане публикуют в социальных сетях последствия дождя
Мария Щербакова
"Яндекс Пробки"

"Яндекс Пробки"

Фото: Предоставлено

Вечером в пятницу, 3 июня, на дорогах Воронежа образовались пробки в 10-баллов. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Пробки». Движение затруднено во всех частях города. Причиной дорожных заторов, в том числе, стал ливень, а также несколько ДТП. Воронежцы выкладывают фото и видео с последствиями стихии в социальных сетях.

Так, воронежцы жалуются на потоп на Левом берегу, в районе улицы Минская, Ленинского проспекта. На спортивной набережной у моста на дамбу из земли бьет гейзер. Кроме того, затопило магазин техники «М-Видео» в ТЦ «Армада». Посетители сняли на видео, как вода льется с потолка.