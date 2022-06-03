Воронежец заплатил за несостоявшийся интим по телефону 33 тысячи рублей

Мужчина клюнул на нежный женский голос, и его деньги стали легкой добычей мошенников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники управления уголовного розыска задержали 24 и 32-летних жителей Липецкой области, а также 20-летнего жителя Тамбова. Их подозревают в мошенничестве по предварительному сговору.

По данным полицейских, аферисты приехали в Воронеж и разместили в интернете сайт, на котором разместили перечень услуг сферы досуга. Чтобы привлечь внимание клиентов, установили цены ниже рыночных.

На указанный на сайте номер телефона позвонил 35-летний житель Железнодорожного района. Аферисты включили специальное устройство, после чего мужчина услышал нежный женский голос. Он обсудил с «дамой» порядок предоставления услуги и ее оплаты, в частности, требовалось перевести 50-процентную предоплату.

Вскоре мошенники перезвонили любителю интима по телефону, при этом снова изменив голос. Они сообщили, что платеж не прошел, а счета заблокировались. И мужчине нужно повторить операцию.

Потом звонившие сослались на ошибки клиента, совершенные во время перевода денег, и снова попросили оплатить услуги. Спустя небольшое время 35-летнему жителю Железнодорожного района пришлось еще раз вступить в диалог по телефону. На этот раз у собеседника был грубый мужской бас. Этот суровый голос сообщил собеседнику, что своими действиями тот обвалил сайт и заблокировал кассу. Ему якобы необходимо срочно переоформить заказ и проделать все действия заново, иначе он рискует остаться ни с чем.

В итоге мужчина перевел аферистам более 33 тысяч рублей, но обещанного в объявлении на сайте хорошего настроения так и не получил. После этого обиженный любитель развлечений написал заявление в полицию

Стражи порядка вскоре установили личности аферистов и задержали их на съемной квартире в Железнодорожном районе. Теперь они будут отвечать по уголовному делу по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следователей, на совести у аферистов не меньше десяти подобных преступлений.