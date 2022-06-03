В Воронеже разыскивают без вести пропавшего 85-летнего мужчину

Мужчина был одет в желтую куртку Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже пропал 85-летний Василий Полежаев. О нем ничего неизвестно с 27 мая. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 3 июня.

Василий Полежаев ростом 170 см, худощавого телосложения. У него седые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одет в желтую куртку, темные спортивные штаны, серые кроссовки и черную джинсовую кепку.

Всех, у кого есть какая-либо информация о Василий Полежаеве, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.