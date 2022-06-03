Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2022 13:28

В Воронеже разыскивают без вести пропавшего 85-летнего мужчину

О пенсионере ничего неизвестно с 27 мая
Мария Щербакова
Мужчина был одет в желтую куртку

Мужчина был одет в желтую куртку

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже пропал 85-летний Василий Полежаев. О нем ничего неизвестно с 27 мая. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 3 июня.

Василий Полежаев ростом 170 см, худощавого телосложения. У него седые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одет в желтую куртку, темные спортивные штаны, серые кроссовки и черную джинсовую кепку.

Всех, у кого есть какая-либо информация о Василий Полежаеве, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.