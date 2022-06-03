За убийство в кафе воронежец получил 7,5 лет строго режима

Преступник заплатит семье погибшего 1 млн рублей Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

За убийство посетителя воронежского кафе 36-летний местный житель отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет. Кроме того, он заплатит родственникам погибшего 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 3 июня.

Убийство произошло вечером 19 апреля 2021 года в кафе на улице Генерала Лизюкова. Обвиняемый был пьян. Он потребовал спиртное у одного из посетителей кафе, с которым не был знаком. Получив отказ, мужчина кинулся в драку. Он избил 59-летнего оппонента кулаками и ногами по голове, шее, рукам и ногам. От полученных трав потерпевший скончался на месте. Дебошир после этого скрылся. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от внутричерепной травмы.

Преступника задержали и заключили под стражу. Во время следствия он признал вину, подтвердив показания на месте преступления. Ранее мужчина уже был судим за применение насилия в отношении полицейского.