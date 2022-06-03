Спортсмен из Воронежской области стал вторым на Кубке России по панкратиону

Илья Рау (слева) и Денис Хмельницкий отлично выступили на Кубке России. Фото: cspsk-vrn.ru

В Калининградской области прошел Кубок России по спортивной борьбе панкратион*. В город Неман приехали около 300 спортсменов. Серебро в весовой категории до 57 кг среди взрослых завоевал спортсмен из Рамонского района Илья Раю, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Илья провел на турнире три поединка. В первом встретился с Егором Рожиным из Республики Саха и уверенно выиграл - 16:7. Во втором поединке наш спортсмен сразился с хозяином соревнований Сайидризо Гозиевым. В этой встрече Раю победил нокаутом и вышел в финал. Там Илья, к сожалению, не смог одолеть бойца из Красноярска Игоря Кузургашева и уступил - 8:12.

У Ильи это не первая медаль на крупных соревнованиях. Он является серебряным призером первенства России 2019 года по смешанным единоборствам. А начале мая 2022 года в Воронеже Илья стал победителем всероссийского турнира по смешанным единоборствам памяти Александр Сердюкова и получил звание мастера спорта. Сейчас рамонский спортсмен будет готовиться к Кубку России по смешанным единоборствам, который состоится осенью.

Еще одну медаль из Немана привез Денис Хмельницкий. Он участвовал в межрегиональном турнире среди детей (это был неофициальный Кубок России). Денис выступал в весовой категории до 59 кг среди спортсменов 14-15 лет. Он также провел три поединка. В полуфинале и финале Денис победил досрочно.

- Ребята выступили отлично. Уровень соперников в Немане был очень высокий — приехали лучшие со всей страны. Илья стал вторым, но он только перешел в категорию «18+». К тому же он всегда выступает на соревнованиях в весовой категории до 52 кг, а здесь минимальная категория была до 57 кг, так что он можно сказать «недовесок», - рассказал тренер спортсменов Алексей Рудов.

*Панкратион — это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта).