Воронежские пользователи заявили о проблемах с доступом к VPN-сервисам

Причина отказа в доступе к VPN-сервисам пока неясна. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Воронежские пользователи VPN-сервисов Proton VPN и NordVPN заявили о проблемах с доступом, начавшихся вечером 1 июня. Впрочем, оказалось, что это касается не только нашей области. Аналогичные проблемы появились и в других регионах России.

Между тем в компании Proton VPN пояснили, что их технические специалисты искали возможные неполадки и ничего не нашли. В фирме предположили, что их могли заблокировать по решению российских властей. В этом случае они бессильны исправить ситуацию.

Напомним, вскоре после начала специальной военной операции на Украине из-за размещения призывов к насилию по отношению к российским солдатам и офицерам заблокировали соцсети Инстаграм и Фейсбук. Однако многие россияне нашли способ нелегально заходить туда с помощью VPN-сервисов, представляясь пользователями из других стран. Когда сведения об этом дошли до властей, чиновники заявляли, что не видят смысла в запрете такого хитрого доступа.

Обновление: в Роскомнадзоре подтвердили, что именно специалисты этого ведомства закрыли доступ к некоторым VPN-сервисам. И именно потому, что с помощью них можно зайти в запрещенные соцсети.