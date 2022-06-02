Стало известно, кем хотят стать воронежские выпускники

Программистами хотят стать многие, но не у всех получается овладеть этой сложной профессией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наиболее популярна среди воронежских выпускников профессия программиста. Аналитики сервиса по поиску работы Superjob сделали такой вывод, опросив родителей юношей и девушек, оканчивающих школу.

По данным опроса, 46 процентов выпускников планируют поступить в вуз. 25% отдают предпочтение училищам и колледжам. Еще 19% еще не определились с дальнейшими планами. И только 3 процента родителей признались, что их дети не собираются дальше учиться.

При этом 32 процента выпускников желают овладеть профессией программиста. Это из тех, кто планирует поступить в вуз. Но и среди желающих учиться в среднем профессиональном учебном заведении, аналогичные планы у 25 процентов молодых людей.

В то же время 18 процентов юношей и девушек собираются стать медбратом или медсестрой (видимо, на начальном этапе карьеры). 13% отдают предпочтение профессии дизайнера, 11% желают учиться на педагогов.

По 10 процентов планируют стать сотрудником МЧС и поваром. По 9% хотят быть строителями и сотрудниками МВД. По 5% выбрали профессии юриста и автомеханика.