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Происшествия2 июня 2022 8:42

Ночью в центре Воронежа автомобиль "Рено" сбил мотоциклиста

В аварии пострадал также пассажир мотоцикла
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла ночью 2 июня в центре Воронежа. Около 2.10 на проспекте Революции столкнулись легковушка и мотоцикл.

По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал 33-летний водитель «Рено Логан». Иномарка, следовавшая со стороны улицы Ленина в направлении Степана Разина, на регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Коммунаров не пропустила Suzuki TL1000S со встречного направления.

В аварии пострадали 23-летний мотоциклист и его 22-летний пассажир, их доставили в больницу.

фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области