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Здоровье2 июня 2022 6:40

В воронежской больнице №1 закрыли ковидный стационар

Он работал с апреля 2020 года
Ярослав ИВАНОВ
фото ВОКБ №1

фото ВОКБ №1

1 июня во втором корпусе областной больницы №1 завершил работу ковидный стационар, сообщили в медучреждении.

Он работал в первой больнице с небольшими перерывами и с разной коечной мощностью с апреля 2020 года.

- За этот период стационар принял 10,5 тысяч больных коронавирусом, в том числе с тяжелой сопутствующей патологией - инсультами, инфарктами, хронической почечной недостаточностью, онкогематологическими заболеваниями, хирургическими патологиями, беременных и рожениц, - отметили в ВОКБ №1. - В «красной зоне» провели 550 операций, приняли 360 родов, выполнили 1640 процедур гемодиализа, а также 1 230 435 лабораторных исследований.