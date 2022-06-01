Юные воронежские музыканты сыграют бесплатный концерт

5 июня в Никитинской библиотеке пройдет концерт выпускников отделения духовых и ударных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей.

В нем примут участие лауреаты всероссийских конкурсов Мария Атачук, Дарина Черная и София Грибанова, Александр Маслов, Николай Квачук, Денис Бухонский, Леонид Щербань, Роман Ревнивцев, Вероника Голенко, Максим Смирнов, Георгий Ушаков, Константин Куляев.

В программе прозвучат популярные произведения для соло трубы, ксилофона, фагота, саксофона, гобоя и фортепиано: Эжена Бозза «Агрестид», Франца Допплера «Венгерская фантазия», Франца Шуберта «Аве Мария», Ильи Шахова «Скерцо», Александра Цыганкова «Падэспань», Ж.-Батиста Арбана «Венецианский карнавал», Людвига Мильде «Тарантелла», Иоганна Себастьяна Баха «Ария», Антонио Вивальди «Концерт». Атакде трио для флейты и фортепиано – увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта и квартет для саксофонов и фортепиано «Экспресс-бугги» Анатолия Жульева. Ведущая Кристина Перезвончикова.

Концерт пройдет в лекционном зале четвертого этажа "Никитинки", начало в 18.00. 6+