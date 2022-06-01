Воронежский предприниматель отдал мошеннику 340 тыс. рублей, в попытке купить дешевое топливо

Индивидуальный предприниматель из Воронежа в попытке купить дизельное топливо по привлекательной цене стал очередной жертвой мошенников. Мужчина нашел объявление на одном из бесплатных сайтов, связался с продавцом. Тот сразу же перевел общение в программу-мессенджер. В итоге мужчина остался и без денег, и без топлива. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 2 мая.

Аферист рассказал потерпевшему, куда приедет водитель бензовоза. Он предоставит все накладные, а деньги необходимо будет перевести на номер счета. Предприниматель встретился с водителем, проверил документы и груз, после чего дал команду своему бухгалтеру перевести 430 тыс. рублей по реквизитам, которые ему выслал продавец с сайта объявлений.

После этого «продавец» отключил телефон. Водитель бензовоза пояснил, что оплата должна быть по накладным, которые он привез с собой. Такое распоряжение ему дало руководство. Потерпевший связался с настоящими хозяевами топлива и узнал, что никаких денег они не получали. Предприниматель понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».