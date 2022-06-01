В Воронежской области в 2022 году откроют три новых детсада

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области завершается строительство еще трех новых детских садов. Откроют свои двери для воспитанников они до сентября. Об этом 1 июня сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Сейчас завершают работы в детском саду на 280 мест в микрорайоне Репное в Воронеже. На возведение объекта было направлено 262 млн рублей. В эксплуатацию его должны ввести уже в августе.

Кроме того, в июне откроют детсад на 70 мест в селе Монастырщина Богучарского района, а также детский сад, который является пристройкой к МКОУ «Боевская СОШ» в Каширском районе.