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Общество1 июня 2022 9:09

Судебные приставы запустили «горячую линию» по вопросам алиментов

Также сегодня во всех подразделениях проходит День открытых дверей
Евгения ФРОЛОВА

1 июня воронежские судебные приставы запустили «горячую линию» по вопросам алиментов. Правовое консультирование оказывают в рамках всероссийской акции. Она называется «Судебные приставы — детям». Об этом рассказали в Управлении ФССП России по региону.

Обращаться можно с 9:00 до 18:00 по номеру телефона 8 (4732) 269-98-39. Воронежцы смогут получить информацию, которая касается взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Также во всех районных подразделениях службы судебных приставов проходит День открытых дверей. Сегодня на приемах гражданам отвечают на вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов детей.