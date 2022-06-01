На охрану общегородского выпускного потратят 1 млн рублей

Власти приступили к поиску подрядчика Фото: с сайта мэрии Воронежа

«Центр развития образования и молодежных проектов» разместил аукционную документацию по поиску подрядной организации, которая обеспечит охрану общегородского выпускного. Начальная максимальная цена контракта – 1,021 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победитель аукциона должен будет следить за порядком в «Алых парусах» с 10.00 субботы, 25 июня, до 6.00 воскресенье, 26 июня. Дежурить будут 150 охранников. Парк закроют для посетителей в день выпускного в 19.00.

Подрядчик должен будет подготовить ручные металлодетекторы, приборы для обнаружения огнеопасных жидкостей, камеры видеонаблюдения. Победителя определят 10 июня.

Напомним, традиционный общегородской выпускной пройдет в Воронеже 24 июня. На его организацию городская администрация направит 20,1 миллиона рублей. Выпускников ждут лазерное шоу, выступления приглашенной звезды, известного ведущего, местных музыкальных групп.