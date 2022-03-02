Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 марта 2022 7:17

В Воронеже водитель «Хендая» сбил на «зебре» мужчину

Пешехода отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Всего 1 марта в Воронежской области было 89 ДТП.

Всего 1 марта в Воронежской области было 89 ДТП.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 1 марта, около 12 часов у дома № 71 по улице Минской случилось ДТП. 46-летний водитель «Хендай Солярис», ехавший со стороны Остужева в направлении улицы Землячки, сбил пешехода на «зебре», где нет светофора.

31-летнего мужчину, получившего травмы разной степени тяжести, отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель не затормозил перед «зеброй» и не смог объехать пешехода.

- Всего 1 марта в Воронежской области было 89 ДТП, из них 70 – в Воронеже, 17 – на дорогах в районах, 2 – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека. Задержаны и оштрафованы 13 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.