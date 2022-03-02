В Воронеже сотрудник мойки угнал оставленный там дорогой «Мерседес» и попал на нем в три аварии

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.

25 февраля на улице Хользунова случилось ДТП. Водитель «Мерседеса» врезался в железобетонный столб. Полицейские, выясняя обстоятельства аварии, узнали, что дорогая машина принадлежит 36-летней жительнице Воронежа.

Оказалось, что женщина оставила «Мерседес» на мойке. 31-летний житель Воронежа, работающий там, изрядно напился. И его потянуло на «подвиги». Он с приятелем решили покататься на дорогом автомобиле. Только вот сделать это нормально уже был не в состоянии. Горе-шофер дважды устраивал мелкие ДТП. Ну а потом врубился в столб.

«Мерседес» сильно разбит, сейчас выясняют, какой ущерб причинен его хозяйке. Угонщика доставили в отдел полиции оказался с криминальным прошлым – он уже был судим за кражу. Рецидивист признал свою вину. И заявил, что пошел на преступление, потому что был пьян.

- В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда угонщик будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.