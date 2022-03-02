В Воронеже в апреле снесут 15 киосков

В мэрии Воронежа сообщили о незаконно поставленных киосках, запланированных на снос в апреле 2022 года.

Больше всего их будут демонтировать в Коминтерновском районе – восемь. Под снос пойдут закрытые павильоны на Хользунова, 100, Московском проспекте, 91, Лизюкова, 17, Владимира Невского, 1а и 26, два продуктовых киоска на Шишкова, 65, один на Лизюкова, 24. Пять незаконных сооружений пойдут на слом в Советском районе. Это закрытые киоски на Путиловской, 17 и Маршака, 3, строение на Дорожной, 46 и два по одному адресу: Южно-Моравская, 62 (один продуктовый, другой бесхозный).

По одному незаконному сооружению снесут в Железнодорожном и Ленинском районах. Нечто непонятное, похожее на будку, пойдет на слом на Ленинском проспекте, 153 (остановка Добролюбова), а на Чапаева, 132 демонтируют закрытый киоск.