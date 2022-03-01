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Общество1 марта 2022 15:16

В Воронежской области отменили запуск тревожных сирен

Ранее их включение планировалось 2 марта
Евгения ФРОЛОВА
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Запуск тревожных сирен в Воронеже, намеченный на 2 марта, отложили на неопределенный срок. Такое решение было принято ранее специалистами. Так что их звуки горожане не услышат. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Там напомнили, что подобные проверки проводят дважды в год – весной и осенью. И главная их цель – контроль за поддержанием в готовности систем оповещения.

Кстати, воронежцев всегда заранее предупреждают об их включении и просят сохранять спокойствие. О новом времени проведения проверки сообщат дополнительно.