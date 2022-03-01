Воронежец осужден за надругательство над 84-летней женщиной

Извращенец отсидит 3,5 года. Фото: из архива «КП»

В Воронеже осудили 30-летнего местного жителя, который надругался над пожилой женщиной, а также украл банковскую карту у знакомого и расплачивался ею. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета). Подробности 1 марта сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Первый инцидент произошел 27 марта прошлого года. Тогда пьяный мужчина вместе с приятелем заявился в квартиру к незнакомой 84-летней женщине на улице Семилукской. Якобы они искали телефон товарища, который тот потерял, будучи в гостях у ее внука. Телефона они не нашли, и им пришлось уйти. Однако осужденный через некоторое время вернулся, набросился на женщину, угрожая, совершил действия сексуального характера и скрылся. Старушка написала заявление в полицию.

Правоохранители задержали мужчину. Ранее он был судим за преступления против половой неприкосновенности и собственности. А в ходе расследования выяснилось, что он причастен к еще одному преступлению. Как-то в кафе в октябре 2020 года, распивая спиртное в компании со случайным знакомым, получил данные к его банковской карте и затем неоднократно покупал продукты питания и алкоголь.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.