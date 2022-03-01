В воронежских кинотеатрах не покажут несколько громких кинопремьер

1 марта стало известно, что в воронежских кинотеатрах отменили ряд мировых премьер. Это следует из заявлений, опубликованных на официальных сайтах Warner, Sony и Disney.

Мировые киностудии не станут отдавать в прокат на территории России некоторых проектов. Решение было в связи с проведением Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине.

К примеру, не посмотрят в воронежских кинотеатрах «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц. Фильм должен был стартовать с завтрашнего дня, 2 марта. Однако он не будет транслироваться.

Кроме того, был отменен показ мультика «Я краснею» студии Pixar. Билеты должны были продаваться на сеансы, начиная с 10 марта.

Ну и не покажут воронежскому зрителю премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли студии Sony.