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Происшествия1 марта 2022 13:36

В Воронежской области главного инженера обвиняют в крупном лесном пожаре

По данным следствия, он не принял меры, чтобы убрать дерево, которое в итоге упало на электрический столб и вызвало короткое замыкание
Юрий КОЗЛОВ
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В результате пожара управлению лесного хозяйства Воронежской области причинен ущерб на сумму более 3 млн 300 тысяч рублей.

В результате пожара управлению лесного хозяйства Воронежской области причинен ущерб на сумму более 3 млн 300 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Направили в суд уголовное дело о халатности, которая привела к лесному пожару с причинением крупного ущерба. Обвинение предъявили 46-летнему главному инженеру электрических сетей Лискинского района филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».

По версии следствия, в 2019-2020 годах мужчина, работая бригадиром по эксплуатации распределительных сетей, не обеспечил тщательный осмотр воздушных линий электропередач. Он также не проверил противопожарное состояние трассы на предмет наличия в охранной зоне воздушных линий электропередач деревьев, угрожающих падением и опасным приближением к проводам.

В итоге 30 сентября 2020 года на участке местности вблизи села Нижний Икорец Лискинского района дерево упало на воздушную линию электропередач. Произошло замыкание, и начался лесной пожар, была уничтожена почти 21 тысяча м3 древесины. Управлению лесного хозяйства Воронежской области причинен крупный ущерб на общую сумму более 3 млн 300 тысяч рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Лискинском районном суде. Главному инженеру грозит арест на срок до трех мест либо штраф до 120 тысяч рублей.