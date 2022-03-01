В Воронежской области главного инженера обвиняют в крупном лесном пожаре

В результате пожара управлению лесного хозяйства Воронежской области причинен ущерб на сумму более 3 млн 300 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Направили в суд уголовное дело о халатности, которая привела к лесному пожару с причинением крупного ущерба. Обвинение предъявили 46-летнему главному инженеру электрических сетей Лискинского района филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».

По версии следствия, в 2019-2020 годах мужчина, работая бригадиром по эксплуатации распределительных сетей, не обеспечил тщательный осмотр воздушных линий электропередач. Он также не проверил противопожарное состояние трассы на предмет наличия в охранной зоне воздушных линий электропередач деревьев, угрожающих падением и опасным приближением к проводам.

В итоге 30 сентября 2020 года на участке местности вблизи села Нижний Икорец Лискинского района дерево упало на воздушную линию электропередач. Произошло замыкание, и начался лесной пожар, была уничтожена почти 21 тысяча м3 древесины. Управлению лесного хозяйства Воронежской области причинен крупный ущерб на общую сумму более 3 млн 300 тысяч рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Лискинском районном суде. Главному инженеру грозит арест на срок до трех мест либо штраф до 120 тысяч рублей.