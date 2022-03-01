В Воронежской области изъяли более трех тысяч пачек немаркированных сигарет

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Оперативники группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Подгоренскому району выявили факты сбыта и хранения немаркированной табачной продукции на общую сумму около 500 тысяч рублей. В совершении противозаконных действий подозреваются двое местных жителей - 47-летний мужчина и его мать.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в ноябре прошлого года приобрел немаркированную продукцию.

Продавали табак без акцизных марок подельники осуществляли на территории Подгоренского района из принадлежащего им торгового киоска. Это же помещение, а также частный дом, расположенное в п.г.т. Подгоренский, и автомобиль ГАЗ-33021 использовали для хранения товара.

Сотрудники полиции изъяли более трех тысяч пачек немаркированных сигарет. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

В соответствии с пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками» подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.