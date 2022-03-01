Под Воронежем подрядчик сэкономил на ремонте дома культуры и украл 1,8 млн рублей

На подрядчика, ремонтировавшего Дом культуры в Семилукском районе, завели уголовное дело. Фото: из архива «КП»

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, ремонтировавшего Дом культуры в Семилукском районе. Руководство ООО «ДомСтрой» после прокурорской проверки заподозрили в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в надзорном ведомстве Воронежской области 1 марта.

Было установлено, что в октябре 2018 года между МКУК «Латненский городской дом Культуры» и ООО «ДомСтрой» был заключен муниципальный контракт. Компания обязалась отремонтировать здание за 10,2 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета в рамках государственной программы области «Развитие культуры и туризма».

Однако спустя время эксперты выявили несоответствие объемов и качества выполненных ООО «ДомСтрой» работ. Как оказалось, они создают условия разрушения основных конструкций здания дома культуры, что в свою очередь ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан. Сумма причиненного материального ущерба составила более 1,8 млн рублей.