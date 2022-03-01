В Воронежской области под женщиной провалился лед на реке, она погибла

Сейчас на лед вообще лучше не выходить. Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 22 февраля семейная пара гуляла по замерзшей реке Толучеевка в Калаче. Уже непрочный лед проломился под мужем и женой. Они начали звать на помощь. Мужчине помогли выбраться на берег. А вот женщине этого сделать не удалось, и она утонула.

Выяснением обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета. В ведомстве сообщили:

- Тело 52-летней жительницы Калача извлекли из реки сотрудники спасательных служб. Следователь СК провел осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица. Тело погибшей, при осмотре которой видимых телесных повреждений не обнаружили, направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.