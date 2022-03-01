Губернатор Воронежской области сообщил, изменятся ли цены в магазинах торговых сетей в ближайшие дни

Губернатор заверил, что пока продукты берут со склада, и поэтому их цена меняться не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Воронежской области рассказал в своем Телеграм-канале о текущей обстановке в нашем регионе. В частности, Александр Гусев сообщил, что на границе с Украиной всё по-прежнему спокойно и стабильно, ЧП нет.

- По моему поручению продолжается мониторинг наличия продуктов питания, лекарств, бензина, товаров первой необходимости. Ажиотажного спроса нет нигде, как нет и резкого скачка цен, - заявил губернатор. - Отдельно поручил смотреть за ценами на импортные продукты. Их не так много на полках торговых сетей, тем не менее ценового беспредела допускать нельзя. Пока не ясно, что будет с импортом дальше, но сейчас в сети везут продукты из товарных запасов на складах. Соответственно, цена на них зафиксирована.

Александр Гусев также рассказал о ситуации с беженцами с Донбасса:

- С эвакуированными людьми работаем в штатном режиме. Все благополучно размещены, получают питание, товары первой необходимости, дети пошли в наши школы. Как оптимист, верю, что к лету жители ЛНР и ДНР вернутся в свои дома. Но если это не случится, не оставим воронежских детей без летнего отдыха. Поручил уже сейчас продумать варианты расселения детских лагерей, чтобы летом наши ребята гарантированно смогли там отдохнуть.