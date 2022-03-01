Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 12:09

Число заражений туберкулезом снизилось в Воронежской области

В 2021 году заболели 12 детей
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лучше вовремя обследоваться, если у вас возникли проблемы с легкими.

Лучше вовремя обследоваться, если у вас возникли проблемы с легкими.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области в 2021 году снизилась заболеваемость туберкулезом по сравнению с 2020-м. В регионе количество впервые выявленных пациентов составило 338 человек. Годом ранее эта цифра равнялась 346. Об этом сообщил департамент здравоохранения области 1 марта.

Как отметили в ведомстве, меньше выявляют эту болезнь среди детей в возрасте до 17 лет. Если в 2020 году было 17 таких случаев у несовершеннолетних, то в 2021-м диагностировали уже 12.

Также снизилось на 18,7% количество летальных исходов у пациентов с туберкулезом и составило 1,3 на 100 тысяч населения. А в 2020 году она равнялась 1,6 на 100 тысяч. По данным Росстата, это 31 человек (против 38 в 2020 году).