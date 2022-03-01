Жительница Воронежа отдала мошенникам свыше 106 тысяч рублей за несуществующие тепловизоры

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через веб-ресурсы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадали четверо жителей Воронежской области. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Например, 36-летняя местная жительница пояснила, что недавно наткнулась на одном из сайтов бесплатных объявлений на предложение о продаже тепловизора, который она хотела приобрести в подарок мужу. Она связалась с продавцом, договорилась об оплате и доставке. В результате женщина перевела злоумышленнику 66 тысяч рублей, но товара так и не дождалась. Продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и решила обратиться в полицию. Кроме того, выяснилось, что двумя неделями ранее она потеряла аналогичным образом еще около 40 тысяч рублей при попытке покупки тепловизора в интернете.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через веб-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.