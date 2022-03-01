Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 11:22

В Воронежской области более 1 тысячи детей сделали прививки от COVID-19

Среди взрослых вакцинировано свыше 1,38 млн жителей региона
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обе дозы вакцины получили уже больше 260 детей в Воронежской области.

Обе дозы вакцины получили уже больше 260 детей в Воронежской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области от коронавируса прошли вакцинацию уже 1 387 278 человек. При этом среди подростков сделали прививки 1 026 детей. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона 1 марта.

1,35 млн взрослых уже получили уже обе дозы вакцины. А среди детей полностью прошел вакцинацию 261 человек.

Ревакцинировались 281 332 жителя региона.

Напомним, воронежцы могут оформить сертификат о перенесенном ковиде на основе положительного теста на антитела. Получив документ в медучреждении, его необходимо лишь загрузить на портал «Госуслуги» и там в личном кабинете получить QR-код в течение трех дней.