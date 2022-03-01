Воронежская спортсменка завоевала серебро на Кубке России по прыжкам в воду

Елена Черных (крайняя слева). Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Елена Черных завоевала серебро на трехметровом трамплине, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Медаль она взяла во второй день Кубка страны, который проходит сейчас в Саратове.

После предварительного этапа Елена Черных была всего лишь девятой, но уже в полуфинале смогла замкнуть тройку лидеров. Впереди нее были прыгуньи из Московской области Елизавета Кузина и Кристина Ильиных. После первых двух первых финальных прыжков — из задней стойки два с половиной оборота вперед и из задней стойки два с половиной оборота назад, Черных шла на четвертом месте. Зато в оставшихся трех прыжках Елена стабильно показывала второй результат. В итоге она набрала 304,85 балла, опередив ставшую третьей Марию Полякову из Казани на 2,65 балла. А победительницей с отрывом почти в 35 баллов стала Елизавета Кузина.

На этом же снаряде Елена Черных показала пятый результат в смешанных прыжках, выступая с Егором Лапиным из Бузулука, а на метровом трамплине в индивидуальных прыжках Елена стала шестой.

В шаге от пьедестала остановился воронежец Геннадий Вагин. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Григорием Ивановым из Челябинска наш спортсмен занял четвертое место. Пятым Геннадий стал в парных прыжках со спортсменкой из Санкт-Петербурга Ульяной Манаенковой. Седьмой результат воронежец показал в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, а восьмым он стал на трехметровом трамплине.

- Так получилось, что наша команда состояла из двух человек. Елена Черных была второй, пятой и шестой, а Геннадий Вагин занял четвертое, пятое, седьмое и восьмое места. Для нас соревнования были сложными — помешали болезни. В результате этого выступления Лена попала на Кубок Евразии, где соревнуются четыре страны из бывшего СНГ, а Гена не попал, - рассказала главный тренер сборной команды Воронежской области по прыжкам в воду Елена Загребельная.