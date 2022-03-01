В Воронеже «биржевой игрок» подарил мошенникам 600 тысяч рублей

В интернете окопались множество мошенников, об этом нельзя забывать. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

32-летний житель Советского района в ноябре 2021 года нашел в интернет сообщение о том, что некий брокер, зарегистрированный в другой стране, обещает около 300% годовых при покупке акций крупных компаний и криптовалют. Мужчина оставил заявку. С ним связался его «персональный менеджер», который рассказал, что будет вести его брокерский счет.

«Менеджер» заявил, что для начала торгов нужно было внести 12 тысяч рублей, а полный доступ ко всем опциям стоил около 800 тысяч. Аферисты высылали мужчине скриншоты прибыли на его счете, но этими деньгами «игрок», конечно, воспользоваться не смог. В итоге с ноября 2021-го по 21 февраля 2022 года он перечислил аферистам 600 тысяч рублей, большая часть из которых была взята в кредит, на счета мошенников. Неделю мужчина пытался связаться со своим «брокером», но тот не выходил на связь. Тогда «биржевой игрок» обратился в полицию.

- Всего 27 февраля в Воронежской области было одно сообщение о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием и два факта хищения денежных средств с банковских карт. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 600 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские отмечают, что воронежцы теперь уже сразу прекращают разговор при звонках из «служб безопасности банка». Однако еще продолжают пытаться заработать на виртуальных биржах, обещающих 300% годовых на спекуляциях с валютой и ценными бумагами.