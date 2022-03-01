В Воронеже мужчина пришел в гости к соседу и ударил его ножом в живот

За удар ножом в живот соседа рецидивист может получить до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Посиделки с выпивкой закончились плохо для 34-летнего мужчину в квартире на Московском проспекте. Он вместе с женой пригласил в гости соседей. После выпитого алкоголя мужчина поссорился с 47-летним гостем. Тот, недолго думая, схватил нож и ударил хозяина застолья в живот. Жена раненого вызвала полицию и скорую. Мужчину увезли в больницу, он получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжелые.

Участковые задержали 47-летнего воронежца. Оказалось, что он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Нож, одежду со следами крови, а также другие вещественные доказательства изъяли. В отделе полиции задержанный мужчина полностью признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). 47-летний воронежец до суда будет находиться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.