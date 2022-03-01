Вход в Воронежский заповедник стал платным

с сайта Воронежского заповедника. Фото: другой источник.

С 1 марта посетителям территории Воронежского биосферного заповедника придется платить за вход. Впрочем, это касается только взрослых. Школьники и дошкольники, а также льготные категории граждан и жители ближайших населенных пунктов смогут посещать его абсолютно безвозмездно. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Цена для взрослых составит 135 рублей. Ранее, кстати, отдельно надо было платить только за прогулку по экотропам – «Заповедная сказка» и «Черепахинская». Теперь прогулка по ним входит в единый билет. По нему гости смогут также посетить Центральную усадьбу и экскурсионные объекты.

В заповеднике отметили, что вырученные средства направят на развитие и благоустройство этой заповедной зоны. А вот безбилетникам будет грозить штраф.