В Воронежской области прокуратура потребовала от подрядчика наказать виновников ужасного состояния дороги

Подрядчика обяжут в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники прокуратуры Калачеевского района в ходе проверки обнаружили грубейшие нарушения закона о безопасности дорожного движения. На дороге Калач - Новая Криуша – Скрипниково образовались выбоин, просадок, проломов и даже разрушения. По ней фактически невозможно нормально ездить. Аналогичные нарушения есть еще на двух дорогах - Бутурлиновка – Воробьевка - Калач и Калач – Манино - граница Волгоградской области.

Генеральным подрядчиком по ремонту и содержанию этих дорог является ООО «Павловскасфальтобетон». Прокуратура района внесла представление руководителю этой организации об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.