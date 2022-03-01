Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 10:33

В Воронежской области прокуратура потребовала от подрядчика наказать виновников ужасного состояния дороги

На трех участках в Калачеевском районе на асфальте образовались просадки и проломы
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подрядчика обяжут в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок.

Подрядчика обяжут в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники прокуратуры Калачеевского района в ходе проверки обнаружили грубейшие нарушения закона о безопасности дорожного движения. На дороге Калач - Новая Криуша – Скрипниково образовались выбоин, просадок, проломов и даже разрушения. По ней фактически невозможно нормально ездить. Аналогичные нарушения есть еще на двух дорогах - Бутурлиновка – Воробьевка - Калач и Калач – Манино - граница Волгоградской области.

Генеральным подрядчиком по ремонту и содержанию этих дорог является ООО «Павловскасфальтобетон». Прокуратура района внесла представление руководителю этой организации об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.