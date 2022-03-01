Воронежец угнал иномарку на глазах у владельца, чтобы покатать свою девушку

Мужчину задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Вечером 27 февраля 30-летний житель Коминтерновского района сообщил об угоне своего автомобиля «Хендай Солярис». Мужчина рассказал, что находился в своей квартире в многоэтажном доме на Московском проспекте, посмотрел в окно и увидел, что его иномарку угнал незнакомец.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, полицейские ввели в действие план «Перехват». Вскоре сотрудники ГИБДД увидели угнанный автомобиль на улице Ленинградской. Угонщика задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 30-летний воронежец.

Угонщик признал свою вину и заявил, что нашел ключи от машины в Коминтерновском районе. Якобы он захотел покатать свою девушку на иномарке, поэтому и решил ее угнать.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). Мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.