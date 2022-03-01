Воронежец победил на международном турнире по тхэквондо

Дмитрий Воротников. Фото: cspsk-vrn.ru

В албанском городе Дуррес завершился седьмой рейтинговый международный турнир по тхэквондо G-2 класса — Кубок президента WT в европейском регионе. В заключительный день соревнований золотую медаль завоевал воронежец Дмитрий Воротников.

Дмитрий выступал среди спортсменов 2008-2010 годов рождения. В весовой категории до 41 кг он провел три боя. В первом воспитанник тренеров Максима Бейлина, Валерия Бейлина и Романа Кузнецова одолел испанца Хайро Ахеньхо — 35:25. Затем со счётом 15:9 победил россиянина Сергея Якеля. В финале Воротникову пришлось встретиться с еще одним российским тхэквондистом Артемом Рошкой. Воротников был намного сильнее — он завершил решающий бой победой со счетом 24:3. В результате Дмитрий занял не только первое место на турнире, но и завоевал именную лицензию на первенство Европы-2022, которое должно пройти в декабре.

- Результатом очень довольны, ехали за золотом! Первый бой был не очень уверенный. Это можно объяснить тем, что три месяца не было соревновательной практики и сразу международные соревнования такого уровня. К финалу Дима подошел в оптимальном боевом состоянии и одержал досрочную победу, — прокомментировал выступление Воротникова тренер Максим Бейлин.

- Дима очень много времени проводит в зале. Это молодой и подающий надежды спортсмен. Он удачно выступал на всероссийских соревнованиях, в прошлом году был призером первенства страны. Поэтому мы предполагали, что он может показать высокий результат в Албании. Это его первый успех на международной арене и большой шаг вперед, - рассказал старший тренер сборной команды Воронежской области Роман Ходин.

Напомним, ранее на турнире на пьедестал почёта поднялась Виктория Железнова. Она заняла третье место в категории до 67 кг. Виктория отобралась на чемпионат Европы, который должен пройти в мае в Великобритании.