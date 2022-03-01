Академия воронежского «Факела» проиграла сборной России (спорт глухих)

Единственный гол на 20-й минуте второго тайма забил Иван Перфильев, обеспечив победу национальной команде (1:0). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Воронеже команда Академии «Факел» им. В. Проскурина 2005 года рождения и сборная России по футболу (спорт глухих), которая ведет подготовку к Сурдлимпийским играм в Бразилии, провели товарищеский матч. Единственный гол на 20-й минуте второго тайма забил Иван Перфильев, обеспечив победу национальной команде (1:0).

Отметим, что в составе сборной России выступают пять воронежцев: Артем Миронов, Денис Страхов, Владислав Зорин, Алик Чумаков и Александр Чемин.

Товарищеская встреча проводилась в рамках подготовки сборной страны к Сурдлимпийским играм, которые должны состояться в Бразилии с 1 по 15 мая. 10 человек уже гарантировали себе места в составе команды. Среди них Зорин, Миронов и Страхов. А вот к остальным игрокам руководители сборной еще присматриваются.

13 марта у сборной России стартует тренировочный сбор в Сочи, а к 1 апреля будет сформирован окончательный списочный состав. Сейчас в нем значатся 27 человек, а 22 из них поедут в Бразилию.