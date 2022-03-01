Воронежцы смогут добраться до Симферополя на поезде «Таврия»

Время поезда в пути - 32 часа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители Воронежской области смогут добираться на юг страны при помощи дополнительного поезда «Таврия» №195/196 сообщением Москва – Симферополь. Он будет курсировать как минимум до 10 марта. Продажа билетов открыта. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, что поезд был назначен для усиления пассажирского сообщения с южными городами с 25 февраля после закрытия ряда аэропортов, включая воронежский.

Поезд останавливается в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тамани. В Крыму поезд идет с остановками Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой. Время в пути - 32 часа. В составе преимущественно плацкартные вагоны. Это сделано для того, чтобы в поезде могли разместиться больше пассажиров.