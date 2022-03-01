Житель Воронежской области избил и ограбил кассира магазина

В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале ноября прошлого года в отдел МВД России по Поворинскому району обратилась 22-летняя местная жительница, работающая кассиром сетевого магазина. Она рассказала, что после того, как сдала смену и возвращалась домой в ночное время, к ней на улице Ленинской подошел неизвестный и потребовал деньги, а после стал бить ее по лицу и туловищу. Потерпевшая достала кошелек, в котором находилось 12 тысяч рублей и отдала нападавшему.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель, который сразу после совершения преступления уехал в Краснодарский край. Полицейские связались с коллегами и, выехав в служебную командировку, совместно задержали его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до семи лет лишения свободы.