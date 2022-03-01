В Воронеже закрыли часть улицы из-за ремонта дороги

Проехать по части дороги на Матросова нельзя будет до 18.00 1 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Матросова в понедельник, 28 февраля, обнаружили серьезное повреждение дороги. В этом месте начались ремонтные работы.

- В связи с этим на участке Матросова от дома № 113 до дома № 103 (по направлению к Острогожскому кольцу закрыли движение. Продлится ремонт до 18.00 1 марта. Тогда же и откроют движение. В ближайшие сутки в обоих направлениях можно будет ехать по второй половине (то есть, двум полосам) четной стороны улицы Матросова, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.