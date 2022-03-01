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Происшествия1 марта 2022 9:44

В Воронеже на пожаре погиб мужчина

А в районах области два человека получили сильные ожоги
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные успели эвакуировать из горевшей комнаты еще живого мужчину, но он вскоре умер.

Пожарные успели эвакуировать из горевшей комнаты еще живого мужчину, но он вскоре умер.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 28 февраля, в 22.22 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в доме № 78 на улице Машиностроителей. На место ЧП выезжали девять сотрудников спасательного ведомства на четырех машинах. Горела трехкомнатная квартира. Огонь потушили в 22.38. В комнате 3х3м пламя повредило домашние вещи на площади 4 квадратных метра.

- 64-летний хозяин квартиры эвакуирован пожарными. Мужчина скончался в ходе проведения реанимационных мероприятий. Вероятная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В тот же день в 19.38 загорелась однокомнатная квартира в Рамони в доме № 18 на улице 50 лет Октября. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Пожарные надели на мужчину, находящего внутри, маску, чтобы спасти его от удушающего дыма, и вывели его на улицу. Огонь повредил обогреватель и линолеум на площади 0,8 кв.м.

- 26-летний сын хозяйки, 1995 г.р. госпитализирован в областную клиническую больницу Воронежа с отравлением продуктами горения. Вероятная причина пожара - короткое замыкание обогревателя, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

А уже во вторник, 1 марта, в 3.44 загорелся дом в селе Верхняя Тойда Аннинского района на улице Мира. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Пожар потушили в 4.14. К тому времени жилой дом 6х10 метров сгорел полностью.

- 52-летний хозяин дома получил ожоги туловища, мужчина госпитализирован в Аннинскую районную больницу. Причину пожара устанавливают, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.