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Общество1 марта 2022 9:41

Губернатор Воронежской области впервые высказался по поводу новых санкций против России

Александр Гусев заявил, что трудности нас всегда сплачивали
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев о санкциях: "Они нас плохо знают"

Александр Гусев о санкциях: "Они нас плохо знают"

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказал свое мнение по поводу новых санкций против России и российского народа:

Выскажу свою позицию. Коротко, но емко. Они нас плохо знают. Трудности нас еще никогда не разъединяли. Наоборот, они нас всегда сплачивали. Те, кто принимают решения о санкциях, поймут свои ошибки, которые сейчас допускают.

Глава области также поручил подготовить пакет документов для исполнения госконтрактов с учетом новых условий:

- Нужно обеспечить исполнение контрактов с учетом роста цен и возможными сложностями с поставками импортного оборудования. Необходимо предусмотреть закупку оборудования в нашей стране или в странах, которые не вводят против нас санкций. Давайте все проанализируем и разработаем механизм оперативного реагирования на изменения. Это касается всех сфер, где мы выполняем свои социально-экономические обязательства.